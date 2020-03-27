Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 27 марта 2020, 10:57 — REGNUM В Тазовской губе ЯНАО, где запрещён лов рыбы, обнаружено 450 метров браконьерских сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала.
В ходе рейдовых мероприятий в Тазовской губе выявлено три факта незаконной добычи рыбы. Обнаружены девять запрещённых к применению ставных подлёдных лесковых сетей общей длинной 450 метров.
В сети браконьеров попали ценные виды рыб — муксун, нельма, чир, а также ограниченная в добыче пелядь. Между тем вылов всех водных биоресурсов в Тазовской губе запрещён.
ОМВД России по Тазовскому району возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба»).