Ташкент, , 10:41 — REGNUM В Узбекистане медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при работе с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов (один доллар — 9500 сумов), заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Необходимо уделить особое внимание каждому сотруднику системы здравоохранения, создать достойные условия при помещении в карантин медработников, контактировавших с больными коронавирусом», подчеркнул президент.

Мирзиёев от имени всего народа Узбекистана выразил «безмерную благодарность уважаемым врачам, медсестрам, санитарам, которые борются с пандемией, невзирая на угрозу своей жизни и здоровью».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на 27 марта количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 8 и составляет 83 человек.