Тегеран, , 10:44 — REGNUM В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом 27 марта сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы на юге страны в около 150 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В настоящее время нет информации о жертвах природной стихии, нет также информации о разрушениях, нанесенных объектам инфраструктуры.

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