Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 10:37 — REGNUM На Ямале три человека отравились метанолом. По факту возбуждено уголовное дело. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что летом 2019 года житель города Надыма в лесном массиве обнаружил бочку с пахнущей спиртом жидкостью. О своей находке он рассказал коллегам на работе, поясняя, что лично несколько раз употреблял жидкость и чувствовал себя нормально. Хотя на самом деле о безопасности продукта ему не было известно.

Знакомый попросил обладателя спиртовой жидкости слить ему 5 литров. Затем мужчина 1,5 литра оставил себе, остальное отдал отцу, проживающему в Приуральском районе.

В итоге, после употребления спиртовой находки скончались три человека. Выпитая ими жидкость оказалась метанолом.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).