Южно-Сахалинск, , 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт. В ситуацию вмешалась полиция.

Читайте также: Россия борется с коронавирусом — все новости

Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, до прямого применения силы дело пока не дошло, но отдельные «карантинщики» ведут себя очень агрессивно. Они провоцируют полицейских криками: «Ну, давай, бей, только беззащитных бить можете?!».

Полицейские сохраняют спокойствие, правда, уже с трудом. Стражи порядка стараются не подходить к бунтующим, опасаясь получить заражение. Помещенные на карантин с подозрением на коронавирус не понимают, что им рекомендовано избегать контактов с другими людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 200 пассажиров самолёта, прибывшего из Таиланда, помещены под карантин на Сахалине. В посёлках, где размещены обсерваторы, введён режим ЧС.