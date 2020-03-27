Уфа, , 10:24 — REGNUM Двух пешеходов сбили насмерть в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 27 марта сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, на 1321 км автотрассы Москва — Уфа вечером 26 марта автомобиль «Nissan AD», под управлением 40-летнего мужчины сбил 30-летнего жителя Уфы, который от полученных травм скончался на месте. Водителя госпитализировали в больницу.

Вторая авария произошла на 1545 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск. Грузовик «Volvo», за рулем которого находился 57-летний житель Челябинской области сбил 32-летнего пешехода. По предварительной информации, мужчина двигался в попутном направлении по краю трассы. Пешеход скончался на месте.

По данным фактам начато разбирательство.

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