Пенза, , 10:40 — REGNUM Оправдательный приговор в отношении Валерия Савина (бывшего вице-губернатора Пензенской области) отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ИА REGNUM напоминает, пост вице-губернатора Савин покинул в ноябре 2017 года по собственному желанию. Позднее стало известно о возбуждении в его отношении уголовного дела. Савина обвиняли в незаконном получении прав на земельный участок в одном из садоводческих товариществ Пензы. Стоимость участка оценивалась в 460 тыс. рублей. Также фигурантами по делу проходили бывший замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина, а также замдиректора МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» Татьяна Титкова.

В июне 2019 года Савин был признан невиновным по статье о мошенничестве. В декабре ему удалось добиться компенсации за уголовное преследование в размере 440,3 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин 18 февраля 2020 года вышел на работу в качестве зампреда регионального правительства.

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