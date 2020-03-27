Горно-Алтайск, , 10:10 — REGNUM В Республике Алтай произошёл анекдотический случай — местный житель угнал машину вместе со спящим хозяином внутри. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, владелец обратился в полицию, не найдя свою машину на следующее утро.

В ходе расследования выяснилось, что машину угнал 33-летний горожанин, ранее судимый за аналогичное преступление. Накануне ночью он возвращался пешком домой, когда увидел возле дороги заведённую иномарку без водителя. Погода была морозная, идти далеко, поэтому мужчина решил угнать машину.

Водительская дверь оказалась открыта. Угонщик успел отъехать на некоторое расстояние, когда услышал на заднем сидении мужской голос. Это был хозяин машины, уснувший в салоне после гулянки. Спросонья он решил, что едет в такси и попросил своего похитителя довезти до дома, «напомнив» адрес.

Угонщик, к слову, довёз владельца автомобиля по адресу, высадил на улицу, после чего скрылся. На следующее утро он почему-то решил не расставаться с машиной, в результате чего уже к обеду был задержан. Возбуждено уголовное дело.

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