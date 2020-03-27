Джакарта, , 10:09 — REGNUM В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи 27 марта 2020 года в 10:56 по местному времени, сообщает информационный портал Detik.

Извержение вулкана, расположенного на границе провинции Центральная Ява и Джокьякарты, продолжалось 7 минут.

Напомним, извержение вулкана Мерапи в начале марта 2020 года стало причиной закрытия международного аэропорта Adi Sumarmo в городе Суракарта.

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