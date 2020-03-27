Самара, , 10:02 — REGNUM Две цистерны с кислотой сошли с рельсов в Самарской области. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 25 марта на 15 вытяжном пути станции Новоотрадная при выполнении маневровых работ.

С рельсов сошли один полувагон груженый ломом черных металлов и две цистерн с парфюмированной кислотой. При этом опрокидывания вагонов не произошло.

По предварительной версии, авария случилась из-за раскантовки рельс.

Отмечается, что пострадавших нет. Задержки поездов не произошло. По данному факту Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.

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