Амстердам, , 09:59 — REGNUM Водители общественного транспорта в Нидерландах отмечают рост асоциального поведения пассажиров после введение изменнёного расписания в связи с коронакризисом. Ассоциация транспортных компаний Общественный Транспорт Нидерландов отмечает, что речь идёт в первую очередь о безбилетном проезде и об угрозах в адрес водителей, однако были и случаи намеренного кашля.

В Ассоциации сообщают, что жалобы поступают от водителей по всей стране.

В настоящий момент пассажирам разрешается входить только через заднюю дверь, чтобы избежать прямого контакта с водителем. Данная мера привела к заметному росту безбилетного проезда.

Вместе с тем в Ассоциации подчеркнули, что 98% пассажиров ведёт себя как положено.

Представитель Министерства инфраструктуры заявил о необходимости контролей в общественном транспорте для борьбы с этой проблемой. Вместе с тем он указал, что речь прежде всего идёт об элементарной порядочности.