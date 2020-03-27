Прибайкальский район, Бурятия, , 09:48 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над 47-летним местным жителем, которого обвиняли в убийстве соседа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 2 сентября 2018 года.

В тот день соседи распивали вместе спиртные напитки, и между ними произошла ссора, закончившаяся убийством.

«Затем он отвез тело на берег озера Байкал, привязал к нему металлические траки от тракторных гусениц, погрузил на лодку и скинул в воду вдалеке от берега во впадину глубиной свыше 100 м», — добавили в СКР.

Забили тревогу родители убитого, обратившись в полицию после его исчезновения. В МВД начали проверять близких знакомых потерпевшего, в числе которых оказался и убийца. При использовании полиграфа у мужчины проявились реакции, указывающие на то, что у него есть информация о преступлении.

После исследования мужчина признался в убийстве и указал на месте, где он утопил тело. На его одежде также нашли следы крови убитого. Впрочем, тело жертвы так и не нашли из-за большой глубины, хотя для его поисков пригласили водолазов Центра подводных исследований Русского географического общества.

Тем не менее, приговор был вынесен, поскольку суд счёл доказательства достаточными для этого. Обвиняемый приговорён к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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