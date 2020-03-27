Ташкент, , 09:43 — REGNUM Все медицинские учреждения Узбекистана переведены в усиленный режим работы, 11 медицинских учреждений, 97 санаториев, лагерей и общежитий приспособлены к работе под карантином. Об этом говорилось на видеоселекторное совещание по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое проходило под председательствлм президента Узбекистана.

«В целях предупреждения распространения и профилактики вирусной инфекции около 80 тысяч человек проходят карантин в домашних условиях, 12 тысяч граждан — в стационарах», отмечалось на совещании.

К борьбе против пандемии мобилизовано около 100 тысяч медицинских работников, тесное содействие им оказывают хокимияты, органы внутренних дел, министерства обороны и по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия.

Во всех дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом организованы штабы. За последние 10 дней осуществлены 20 чартерных рейсов. Около 4 тысяч граждан возвращены из России, Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Таиланда, Индонезии и Германии, из соседних стран вернулись более 80 тысяч узбекистанцев, они помещены в карантин в профилакториях, санаториях, других медицинских учреждениях.