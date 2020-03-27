Ташкент, , 09:41 — REGNUM На 27 марта количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 8 и составляет 83 человек, сообщает Минздрав Узбекистана.

«Пятеро из заразившихся выявлены в городе Ташкенте, а трое — в Андижанской области», говорится в сообщении.

Также сообщается, что скончалась 72-летняя пациентка из Намангана, находившаяся под диспансерным наблюдением с хроническими заболеваниями, с подтверждением наличия коронавирусной инфекции.

Вместе с этим, Минздрав подчеркивает, что пациентка скончалась в результате инфаркта миокарда.