Южно-Сахалинск, , 09:38 — REGNUM Жители Сахалина, вернувшиеся 26 марта из Таиланда и помещенные в карантинный пункт в посёлке Березняки, требуют отпустить их по домам. Власти непреклонны — на карантине останутся все, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Группа жителей Сахалина, помещенная под карантин по коронавирусу, предприняли попытку сбежать из-под карантина и пообещали бунт. Успокаивать граждан пришлось полиции.

Власти Сахалина в этом вопросе непреклонны: под карантином на положенный срок останутся все.

Как сообщало ИА REGNUM, у 29 прибывших из Таиланда сахалинцев анализы на коронавирус не отрицательные. Их поместят в отдельные боксы и будут обследовать дальше.