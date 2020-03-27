Южно-Сахалинск, , 09:23 — REGNUM В посёлках на Сахалине, где расположены карантинные пункты, в которые помещены прибывшие из Таиланда граждане, введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Россия борется с коронавирусом — все новости

Распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации подписал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Посёлки Березняки и Синегорские минеральные воды входят в городской округ Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, у 29 пассажиров, прибывших на Сахалин из Таиланда, анализы на коронавирус не отрицательные. Их поместят в отдельные боксы и будут обследовать дальше.