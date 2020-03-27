Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM Алтайские правоохранители начали проверку ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, не имевшего водительских прав. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла поздно вечером 26 марта.

Как отмечается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подросток забрал ВАЗ-21 053 своего отца и двинулся в путь вместе с 14-летним пассажиром. На улице Ленина его попытались остановить сотрудники полиции, однако он не остановился.

«Пытаясь скрыться от экипажа ДПС, при движении со стороны ул. Ленина в направлении с. Алферово, он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Toyota Land Cruiser 200, под управлением 43-летнего жителя Горно-Алтайска», — отметили в МВД.

В результате пассажир «Жигулей» получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель внедорожника был трезв. Полиция возбудила административное расследование.

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