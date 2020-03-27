Якутск, , 09:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Мегино-Кангаласского района возбудила административное дело в отношении женщины, которая оскорбила учителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Учитель одной из школ района обратилась в прокуратуру. В ходе следствия было установлено, что мать ребёнка, классным руководителем которого является обратившаяся, оскорбила её в школе в присутствии одноклассников сына, а также других учителей, используя при этом нецензурную лексику.

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