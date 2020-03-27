Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM На Алтае перед судом предстанет местный житель, отец семерых детей, которого обвиняют в истязании малолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, мужчина систематически избивал двух родных сыновей и пасынка ремнём, а также кулаками и ногами. Поводом для расправы могли стать нерасчищенный снег во дворе, невыполненное задание.

«В марте 2019 года за несвоевременное исполнение одного из его указаний он построил детей перед собой в строй, каждого вызывал вперед и поочередно бил ремнем по различным частям тела», — отметили в СКР.

31 декабря 2019 года, как сообщают следователи, он ударил восьмилетнего сына за вопрос о подарке.

В ходе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, избиение он считал одним из методов воспитания. Уголовное дело направлено в суд.

Читайте также: Жителя Чувашии обвинили в истязании детей