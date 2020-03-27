Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва и пожара в пятиэтажном доме на улице Доменщиков. Об этом журналистам заявил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что это один из родственников хозяев. Он принёс туда газовый баллон. Известно, что в квартире, где всё произошло, были дети и их бабушка.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва и пожара 26 марта погибли женщина и подросток. Один ребёнок находится в реанимации. Медики пытаются его спасти.

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