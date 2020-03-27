Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Следствие предъявило обвинение двум жителям Екатеринбурга в похищении директора строительной фирмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следователей, мужчины хотели получить от постадавшего 500 тысяч рублей. Его сильно избили и нанесли тяжкий урон здоровью. Руководителя перемещали по нескольким точкам, угрожали пистолетом. В итоге избиваемый отдал часть суммы агрессорам.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Им вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия) и ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Если вину арестованных докажут, то арестованные получат до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за похищение человека задержали этническую группировку в Санкт-Петербурге. Бандиты пытались получить 1 млн рублей с похищенного.

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