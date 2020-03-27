Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге после смертельного пожара на улице Омской завели уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Оно возбуждено по факту убийства двух и более лиц и уничтожения имущества путём поджога. На месте работает усиленная следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью на улице Омской сгорел двухэтажный дом. Погибли семь человек. Ещё одна женщина находится в больнице.

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