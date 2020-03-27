Анадырь, 27 марта 2020, 08:14 — REGNUM Пришедший циклон на Чукотку прервал сообщение между Анадырем и посёлком Угольные Копи.
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Из-за снежной метели закрыли обе переправы через Анадырский лиман и отменили местные авиарейсы.
«Трассы начнут расчищать после того, как установится погода», — пишет ИА «Чукотка».
Метель и снег ожидаются в регионе до 28 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 марта начался сильный снег, метель.