Анадырь, 27 марта 2020, 08:14 — REGNUM Пришедший циклон на Чукотку прервал сообщение между Анадырем и посёлком Угольные Копи.

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Из-за снежной метели закрыли обе переправы через Анадырский лиман и отменили местные авиарейсы.

«Трассы начнут расчищать после того, как установится погода», — пишет ИА «Чукотка».

Метель и снег ожидаются в регионе до 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 марта начался сильный снег, метель.