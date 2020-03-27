Мапуту, , 08:14 — REGNUM Исламистские повстанцы совершили вторую атаку на город в богатой газом северной провинции в Мозамбике, где иностранные компании работают над проектом по добыче природного газа стоимостью 60 миллиардов долларов США. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщение офицера местного подразделения полиции.

По его словам, боевики напали на город Киссанга через два дня после нападения на город Мокимбоа-де-Прайя в провинции Кабу-Дельгаду.

Журналисты агентства сообщают, что фотографии нападения распространяются в WhatsApp. На одной из них изображена группа из восьми человек в масках, торжествующе позирующая перед районным отделением полиции города Киссанга.

Последнее нападение произошло несмотря на присутствие в этом районе министров обороны и внутренних дел страны. Они были направлены в провинцию после предыдущего нападения, совершенного в провинции в понедельник, 23 марта.

Власти пока не прокомментировали последнее нападение, отмечают журналисты.

Напомним, сотни человек были убиты и тысячи перемещены в ходе трехлетнего мятежа в Кабу-Дельгаду.

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