Владивосток, , 08:09 — REGNUM Пограничники, в рамках выполнения задач по охране биоресурсов, в бухте Муравьиная задержали группу браконьеров, при которых находилась крупная партия живого трепанга.

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Задержание было произведено в момент, когда браконьеры выгружали трепанга с судна на берег, пишет DEITA.RU. Всего было изъято, а затем выпущено в естественную среду обитания более 5 500 особей трепанга, более 300 кг.

«Во время досмотра у нарушителей забрали моторный катер и три комплекта снаряжения для водолазов», — рассказали представители пограничной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители обнаружили на Сахалине нелегальный цех по переработке трепанга.