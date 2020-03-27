Магнитогорск, Челябинская область, , 07:51 — REGNUM В Магнитогорске после взрыва и пожара в пятиэтажке на улице Доменщиков к медикам обратились 17 человек. Об этом сообщает челябинский минздрав.

Шестеро были доставлены в больницы. Из них четыре человека уже находятся дома. 11 человек отказались от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 марта в пятиэтажке произошёл взрыв и затем начался пожар. По предварительным данным, взорвался баллон. Погибли два человека: подросток и женщина. Заведено уголовное дело.

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