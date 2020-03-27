Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM Пожар в деревянном бараке в Екатеринбурге мог произойти в результате поджога. Об этом журналистам заявил глава свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Эта версия сейчас является основной. По словам спикера, специалисты на 80% сходятся в том, что целью поджога была попытка уничтожить барак.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на улице Омской произошёл ночью. Погибли семь человек.

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