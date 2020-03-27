Амстердам, , 07:34 — REGNUM 26 марта число жертв коронавируса в Нидерландах увеличилось на 78 человек и теперь в общей сложности составляет 434 человек. Об этом в ежедневном отчёте сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде.

В свою очередь, число официально подтверждёных случаев заражения в течении дня увеличилось на 1.019 человек и теперь составляет 7.431 случаев. С начала вспышки госпитализировано в общей сложности 2.151 коронапациентов. Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде сообщил о 341 новых случаях госпитализации.

В Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде, что число смертных случаев и госпитализаций растёт медленнее, чем можно было бы ожидать в случае отсутствия соответствующих мер. По мнению института, это свидетельствует том, что принятые меры сказываются на скорости распространения вируса.

Эксперты института полагают, что количество новых госпитализаций, возможно, постепенно будет снижаться. Это, в свою очередь, означало бы снижение скорости распространения вируса COVID-19. По мнению экспертов, в ближайшие дни должно выясниться, действительно ли началось снижение числа госпитализаций.

Как и прежде, наибольшее число заражений отмечено в провинции Северный Брабант. В настоящий момент коронавирусом здесь заражён 2.161 человек. Второе и третье место по числу заражений занимают провинции Южная Голландия (1.042) и Северная Голландия (1.029). Наименьшее число заражений зарегистрированно в северных провинциях Дренте (72) и Фрисландия (71).