Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил 27 марта журналистам руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Специалисты склонны предполагать на 80%, что это (случившийся пожар) могло быть умышленной попыткой уничтожения барака», — сказал он.

Сейчас, по его словам, участковые опрашивают граждан, которые проживают в близлежащих домах, чтобы установить возможных очевидцев происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в деревянном доме на улице Омской в Екатеринбурге унёс жизни семерых человек, один пострадал. Пожар был полностью потушен к утру 27 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ликвидировали пожар, унесший жизни семерых человек