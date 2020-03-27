Тюмень, , 07:01 — REGNUM В Тюмени полицейские изъяли у жителя Томской области около 50 кг наркотиков и психотропных веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Дорожный патруль на федеральной трассе Тюмень — Омск остановил для проверки документов автомобиль из Томской области. При осмотре машины в багажнике был обнаружен чемодан с расфасованными наркотиками растительного и синтетического происхождения.

Томич пояснил, что чемодан ему вручил неизвестный, поручив развезти наркотики по нескольким регионам. Всего из незаконного оборота изъято около 50 кг запрещенных веществ.

По факту возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 228.1 УК РФ («Попытка незаконного сбыта или пересылки наркотических средств»).

Отмечается, что в 2019 году полицией Тюменской области изъято из незаконного оборота более 150 кг наркотических веществ.