Ульяновск, , 06:58 — REGNUM В Ульяновской области с бывшего должностного лица взыскан ущерб в результате незаконной продажи муниципальных участков. Ущерб превысил 2,3 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстала глава одного из сельских поселений, которую затем перевели на должность специалиста в другое поселение. На новой должности она занималась поиском неиспользуемых муниципальных земельных участков. По данным правоохранителей, злоумышленница организовывала изготовление поддельных документов на земли на подконтрольных ей лиц, затем регистрировалось право собственности, а участки продавались.

«Вырученные денежные средства она расходовала по собственному усмотрению», — говорят в прокуратуре.

Ущерб, причинённый сельскому поселению, оценён в сумму более 2,3 млн рублей.

Прокурор района направил в суд заявление о взыскании с фигурантки уголовного дела, осуждённой за покушение на мошенничество, в доход муниципального бюджета указанную сумму. Иск удовлетворён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновска под уголовное преследование попал руководитель строительной фирмы: его подозревают в хищении средств. По данным надзорного ведомства, она ввёл в заблуждение автомобилистов, собрав с них часть средства на якобы строительство многоэтажного гаража.

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