Владивосток, , 06:55 — REGNUM Из-за активного процесса таяния льда в Приморье, несмотря на предупреждения, любители подлёдной рыбалки ежедневно выходят на лёд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Только за прошедшую неделю спасатели сняли с оторвавшихся льдин 52 человека, при этом зафиксирована смерть одного из рыбаков. Несколько любителей рисковать своей жизнью оштрафованы на 15 тысяч рублей.

«Теплая погода способствует быстрому таянию льда, а ветер — выносу льдин в открытое море», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС и Приморской поисково-спасательной службы патрулируют акваторию на катерах на воздушной подушке.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели Приморья неоднократно предупреждали жителей региона об опасности выхода на лёд.