Екатеринбург, , 06:23 — REGNUM Пожар в деревянном доме на улице Омской в Екатеринбурге полностью потушен, сообщили 27 марта в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

«В 05:44 (мест) пожарные завершили разборку и проливку конструкций. Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее в местной прессе сообщали, что площадь возгорания составила 200 кв. м. Трагедия унесла жизни семерых человек, один пострадал. Еще десять человек смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных.

Читайте также: Пожар в Екатеринбурге: погибли семь человек

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что причиной пожара мог стать поджог.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге развёрнут пункт размещения жильцов сгоревшего дома