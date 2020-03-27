Владивосток, , 05:19 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении женщины, сообщившей в полиции ложные сведение о собственноручном убийстве своего супруга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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По данным следствия, жительница села Первомайское Михайловского района во время распития спиртных напитков поссорилась со своим мужем и решила ему отомстить за его поведение.

«Женщина позвонила в дежурную часть ОМВД России по Михайловскому району и сообщила, что убила своего супруга», — сообщили в ведомстве.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Пензенской области грозит до трёх лет тюрьмы за выдуманное нападение.