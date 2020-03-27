Село Оймякон, Якутия, , 05:05 — REGNUM В полицию Оймяконского района Якутии обратилось руководство детского сада и школы с заявлением о мошенничестве, в результате которого учреждениям нанесён ущерб более 70 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Заявители рассказали, что на школьный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился заместителем прокурора из Москвы. Он сказал, что в саду и школе планируется проверка и якобы для комиссии нужно купить «джентльменский набор»: цветы, конфеты и прочее.

«Звонивший настоятельно попросил перевести деньги на отправленный им счёт. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили аферисту более 74 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, злоумышленнику грозит срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области пойман мошенник, который обманул пятерых жителей Челябинской области — он звонил им под видом родственника и говорил, что срочно нуждается в финансовой помощи.