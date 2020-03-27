Екатеринбург, , 05:03 — REGNUM В Кировском районе Екатеринбурга на базе школы №155 развёрнут пункт временного размещения для жителей сгоревшего дома на улице Омской. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Его создала администрация Кировского района. Правда, по данным на ночь, никто из эвакуированных граждан туда не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Погибли семь человек. Причины трагедии выясняются.

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