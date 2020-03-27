Хабаровск, , 05:01 — REGNUM В Хабаровском крае выявлен пятый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом «COVID-19», сообщается на официальном сайте федеральной мониторинговой группы по COVID-19.

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Минздрав Хабаровского края проинформировал о том, что заболевший является членом семьи ранее выявленного пациента с коронавирусом. Все заболевшие и граждане, у которых подозревают заболевание, госпитализированы в городскую больницу №10.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты в Хабаровском крае и Приморье, ранее госпитализированные с коронавирусом, переносят болезнь в легкой форме и уже готовятся к выздоровлению.