Благовещенск, , 03:44 — REGNUM В Приамурье на производственной базе в результате несчастного случая погиб шестилетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.

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По информации следственных органов, трагедия произошла вечером 25 марта. Мальчик играл на территории базы, которой руководит его отец. В результате несчастного случая на мальчика упали полистиролбетонные блоки. Его срочно доставили в больницу, но вскоре ребёнок скончался от полученных травм.

«Следователи усмотрели в произошедшем причинение смерти по неосторожности. По соответствующей статье и было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб на Камчатка, катаясь с горки.