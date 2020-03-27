Ташкент, , 02:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил существенно повысить выплаты медперсоналу, находящемуся в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, врачи, находящиеся в непосредственном контакте с зараженными будут получать по 25 миллионов сумов (один доллар-9500 сумов), медсестры и лаборанты — по 15 миллионов сумов, санитарные работники — по 10 миллионов сумов, остальной персонал — по 5 миллионов сумов.

На сегодня в Узбекистане зарегистрировано 65 человек, инфицированных коронавирусом.