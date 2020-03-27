Ташкент, , 02:33 — REGNUM В Узбекистане до 1 ноября предприятия, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, не будут объявляться банкротами. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева и посвященного вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, в срок до 1 октября не будет применяться повышенная ставка налога на имущество и земельного налога по неиспользуемым объектам предпринимателей, а в период карантина с субъектов предпринимательства не будет взиматься плата за аренду свыше 3,6 тысячи объектов государственного имущества.

Также, на 6 месяцев продлевается срок исполнения инвестиционных обязательств по всем проектам, запрещается приостановление банковского счета предпринимателей в период карантина, временно отменяется лицензирование услуг по доставке и перевозке товаров.