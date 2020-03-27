Ташкент, , 02:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал государственным органам и негосударственным организациям на необходимость отправления не менее 50 процентов работников в оплачиваемый отпуск, перевода оставшихся на удаленную работу.

Об этом президент сказал на совещании, посвященном вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.

На совещании также отмечена важность формирования добровольческих дружин из студентов медицинских и военных вузов, организации доставки продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пожилых, семей без кормильца, а также в отдаленные районы.

Мирзиёевым дано указание освободить от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость ввозимые в страну лекарственные средства, субстанции, медицинскую технику и иные необходимые товары.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на сегодня в Узбекистане зарегистрировано 65 человек, инфицированных коронавирусом.