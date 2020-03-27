Ташкент, , 02:31 — REGNUM В Узбекистане все силы и средства мобилизованы на недопущение широкого распространения инфекции и лечение заболевших ею, по всей стране собираются модульные клиники. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.

На совещании отмечалось, что в целях квалифицированной медицинской помощи гражданам, помещенным в карантин, в Уртачирчикском районе Ташкентской области завершается строительство карантинной зоны на 10 тысяч мест.

В области также возводятся две инфекционные больницы на 5000 мест. В ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию первый блок на тысячу мест.

«Кроме того, в Сурхандарьинской, Наманганской и Навоийской областях начато оснащение модульных клиник на тысячу мест каждая, а также карантинных пунктов», отмечалось на совещании.

Президент дал поручение министерствам здравоохранения и финансов закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, организовать мобильные лаборатории в населенных пунктах с высоким риском распространения вируса.

Также, даны поручения по оказанию практической помощи врачам, привлечению иностранных специалистов для повышения квалификации, доведению суточного объема производства медицинских масок до 5 миллионов штук.

На сегодня в Узбекистане зарегистрировано 65 человек, инфицированных коронавирусом.