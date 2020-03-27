Джакарта, , 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 72 километрах к северо-западу от района Джайяпура. Очаг сейсмособытия находился на глубине в 11 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Филиппин. Очаг подземных толчков располагался на глубине 54 км. Информации о разрушениях или жертвах не поступала.

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