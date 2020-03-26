Екатеринбург, , 23:32 — REGNUM Шесть человек погибли в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге вечером 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, возгорание произошло в двухэтажном одноподъездном деревянном доме, расположенном по адресу: улица Омская, 91. Загорелся подъезд и кровля дома на площади около 150 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. В ходе тушения огня были обнаружены шестеро погибших, ещё один человек пострадал.

Сообщается, что на данный момент огонь локализован, угроза его распространения устранена. Тушение пожара продолжается.