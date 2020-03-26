Магнитогорск, Челябинская область, , 20:44 — REGNUM Пожар на улице Доменщиков в Магнитогорске возник на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер, информирует его пресс-служба.

Затем огонь быстро распространился наверх. Пожарные оперативно приехали и локализовали пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме взорвалось вечером 26 марта. В качестве основной версии рассматривается взрыв баллона.

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