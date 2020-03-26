Магнитогорск, Челябинская область, , 20:39 — REGNUM Пострадавшие при взрыве и пожаре в Магнитогорске получат необходимую им помощь. Об этом сообщает областное минсоцотношений.

Представители министрства уже выехали на место. Они составят список пострадавших и соберут документы для оказания такой помощи.

«Специалисты министерства совместно с коллегами из территориального управления социальной защиты населения отработают все организационные вопросы для максимально оперативного оказания помощи», — отметили в минсоце.

Как сообщало рЕ, помочь людям поручил губернатор Алексей Текслер. Ранее в доме произошёл взрыв и пожар. Пламя задело несколько квартир. Жителей двух подъездов эвакуировали.

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