Магнитогорск, Челябинская область, , 20:31 — REGNUM В пятиэтажке на улице Доменщиков в Магнитогорске мог взорваться баллон. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что, по словам очевидцев, в подъезд ранее принесли газовый баллон. Его взрыв и рассматривается в качестве основной версии ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 марта в одной из квартир раздался взрыв, а потом произошёл пожар. Два человека погибли.

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