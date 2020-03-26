Магнитогорск, Челябинская область, 26 марта 2020, 20:31 — REGNUM В пятиэтажке на улице Доменщиков в Магнитогорске мог взорваться баллон. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Он отметил, что, по словам очевидцев, в подъезд ранее принесли газовый баллон. Его взрыв и рассматривается в качестве основной версии ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 марта в одной из квартир раздался взрыв, а потом произошёл пожар. Два человека погибли.
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