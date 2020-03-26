Челябинск, , 20:22 — REGNUM Один из пострадавших при взрыве и пожаре в Магнитогорске детей находится в тяжёлом состоянии. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

По его словам, у него множество ожогов. Он находится в детской больнице Магнитогорска. Власти решают вопрос о его доставке в Челябинск. Вертолёт санитарной авиации уже готов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП случилось вечером 26 марта. После взрыва начался пожар. Два человека погибли.

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