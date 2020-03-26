Манила, , 20:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали сейсмологи в южной части Филиппин. Об этом 26 марта сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные точки зафиксированы в 15:38 по всемирному координированному времени (18:38 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 54 км.

Эпицентр подземной стихии находился в океане, в девяти километрах от населённого пункта Балитон (население около 5800 человек) в регионе Сокксксархен. Самый близкий к эпицентру густонаселённый город Коронадаль (население около 126 тыс. человек) находился в 97 км от эпицентра.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,6, которое было зарегистрировано у побережья Филиппин.

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