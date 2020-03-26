Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Пожарным удалось локализовать возгорание на территории бывшего авторемонтного завода в Петродворцовом районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, возгорание началось около 17:16 мск в поселке Мартышкино на улице Мира, 1. На территории бывшего авторемонтного завода горели три ангара 10×30 м. Площадь возгорания составила 500 кв.м.

К 18:00 мск площадь горения достигла 1600 кв.м., ранг пожара был повышен со второго на третий.

«В 19.00 пожар локализован на площади 1600 кв. м», — уточняют в ведомстве.

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